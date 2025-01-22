Трамп высоко оценил умственные способности Путина

Трамп: Путин не уважал Байдена, потому что умный

Президент США Дональд Трамп объяснил якобы неуважение российского лидера Владимира Путина к бывшему лидеру Штатов Джо Байдену. По его словам, российский глава умен и понимал, кто такой Байден. Об этом Трамп заявил в ходе своего выступления в Белом доме, его слова привело РИА «Новости» .

«Он не уважал Байдена. Он умный, он понимает», — сказал Трамп, говоря о российском президенте.

Владимир Путин ранее отмечал, что дипломатические отношения между Россией и Америкой были прерваны по инициативе администрации Байдена. Также он сообщил, что разделяет желание Трампа о недопущении третьей мировой.

Президент США заявил накануне журналистам в Белом доме, что в качестве меры воздействия на Россию предпочитает тарифы вместо санкций. По его словам, тарифы лучше, потому что они сохраняют силу доллара.