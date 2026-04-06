Трамп высмеял противников конфликта с Ираном

Выступившие против военной операции в Иране американцы не осознали, что ее цель заключается в обеспечении ядерной безопасности. Президент США Дональд Трамп заявил об этом на брифинге в Белом доме, сообщила газета The Guardian .

«Они глупцы. Поскольку суть этой войны лишь в одном — нельзя, чтобы Иран получил ядерное оружие», — сказал он.

Трамп обвинил власти республики в том, что они не воспользовались предоставленной возможностью остановить конфликт. По его мнению, американские военные действуют в интересах иранского народа, который хочет свободы. Президент подтвердил, что установленный им крайний срок для заключения сделки является окончательным.

Ранее Иран отклонил инициативу США о прекращении огня на 48 часов. Россия предложила помощь в стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.