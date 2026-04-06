Трамп допустил быстрое завершение конфликта с Ираном при одном условии

Трамп: конфликт с Ираном закончится быстро, если он выполнит необходимые условия

Конфликт с Ираном может закончиться очень быстро, если Тегеран выполнит необходимые условия. Об этом 6 апреля заявил президент США Дональд Трамп, передал телеканал NBC News .

«Война могла бы закончиться очень быстро, если они сделают то, что должны сделать», — сказал американский лидер в Белом доме.

Трамп назвал вторник последним крайним сроком. По его словам, главная цель — не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Президент США отметил, что Тегеран добросовестно вел переговоры. Нынешних представителей власти он назвал гораздо более разумными, чем предыдущих.

«Первый режим был устранен. Второй режим был устранен. Теперь третья группа людей не столь радикализирована, и мы считаем, что они гораздо умнее», — сказал Трамп.

Ранее в Белом доме заявляли, что американский лидер намерен заключить сделку с Ираном до 6 апреля. До этого времени президент поручил приостановить удары по энергообъектам страны.