Трамп заявил, что сможет в итоге договориться с Россией по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что украинский конфликт в итоге удастся урегулировать мирным путем. Трансляцию из Белого дом вел телеканал CNN .

«Думаю, мы в конечном счете урегулируем ситуацию с Россией. Я думаю, что мы это урегулируем», — сказал он.

Ранее в Испании заявили, что глава Белого дома использует передачу Украине крылатых ракет Tomahawk как рычаг давления на Москву. Трампу необходимо, чтобы российский президент Владимир Путин согласился сесть за стол переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Только бывший американский разведчик Скотт Риттер негативно воспринял возможный запуск ракет Tomahawk по российской территории. Он подчеркнул, что у Москвы тогда не останется иного выбора, как решить, что эти ракеты могут нести ядерный заряд. Россия ответит соответственно.