Риттер: Россия незамедлительно ответит на запуск Tomahawk по ее территории

Россия быстро отреагирует на возможный запуск ракет Tomahawk по своей территории. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на YouTube-канале .

Он подчеркнул, что российские власти не заставят себя долго ждать с ответом.

«В тот момент, когда запустят Tomahawk, у русских не останется иного выбора, кроме как предположить, что эта ракета может нести ядерный заряд, и тогда она будет действовать соответственно», — объяснил Риттер.

По мнению аналитика, Россия не даст Организации Североатлантического Договора отправлять на украинскую территорию дальнобойное оружие.

Ранее президенту США Дональду Трампу на фоне заявлений о возможной передаче ВСУ ракет Tomahawk посоветовали направить силы на урегулирование конфликта на Украине.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что поставка Украине крылатых ракет станет серьезным поводом для эскалации.