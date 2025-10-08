«Иного выбора не останется». Какой будет реакция Россия на запуск Tomahawk
Риттер: Россия незамедлительно ответит на запуск Tomahawk по ее территории
Россия быстро отреагирует на возможный запуск ракет Tomahawk по своей территории. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на YouTube-канале.
Он подчеркнул, что российские власти не заставят себя долго ждать с ответом.
«В тот момент, когда запустят Tomahawk, у русских не останется иного выбора, кроме как предположить, что эта ракета может нести ядерный заряд, и тогда она будет действовать соответственно», — объяснил Риттер.
По мнению аналитика, Россия не даст Организации Североатлантического Договора отправлять на украинскую территорию дальнобойное оружие.
Ранее президенту США Дональду Трампу на фоне заявлений о возможной передаче ВСУ ракет Tomahawk посоветовали направить силы на урегулирование конфликта на Украине.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что поставка Украине крылатых ракет станет серьезным поводом для эскалации.