Заявления Трампа о Tomahawk назвали рычагом давления на Россию

Президент США Дональд Трамп использует передачу украинским войскам крылатых ракет Tomahawk в качестве рычага давления на Россию. Об этом со ссылкой на близкие к Белому дому источники сообщила газета El Mundo .

Собеседники журналистов пояснили, что если поставки оружия и будут, то в очень небольшом количестве.

«Цель, чтобы [президент России] Владимир Путин согласился сесть за стол переговоров с [украинским лидером] Владимиром Зеленским. Если переговоры не состоятся из-за отказа Кремля, то поставки увеличат», — указали в материале.

Западные военные эксперты отметили, что предназначенная для Украины партия крылатых ракет Tomahawk в любом случае не будет большой. Изначально эти снаряды предназначались для запуска с кораблей и подводных лодок.

Сухопутные пусковые установки Typhon американские подрядчики начали производить и передавать в войска только в 2019 году. Поэтому на большие объемы поставок Украине можно не рассчитывать.

Дальше заявлений о вероятности поставок крылатых ракет Tomahawk на Украину Трамп не пошел. В ходе последнего общения с журналистами он заявил, что если передача вооружений и произойдет, то только через НАТО, но перед этим необходимо узнать вероятные цели поражения на территории России. При этом президент США особо подчеркнул, что не стремится к эскалации.