Трамп высказался о запасах ядерного оружия у России

Россия обладает значительными запасами ядерного оружия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS .

По предположениям американского лидера, похожий потенциал может появиться и у КНР в ближайшем будущем.

«У России много ядерного оружия, и у Китая будет много», — подчеркнул Трамп.

Академик РАН Алексей Арбатов отмечал, что Россия и США находятся на равных по количеству ядерного оружия. Оценивая арсенал Китая, ученый подчеркнул, что он равняется примерно одной десятой части от того, что имеют две лидирующие страны.

Сегодня стало известно, что Штаты готовятся к запуску межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Ядерный заряд должен пролететь с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии над Тихим океаном. Он станет первым после поручения Трампа возобновить испытания.