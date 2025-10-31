Академик РАН Арбатов заявил, что РФ и США находятся на равных по количеству ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты обладают наибольшим запасом ядерного вооружения, а Россия занимает второе место. В беседе с сайтом KP.RU ситуацию прокомментировал академик и руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов.

Как пояснил специалист, если учитывать весь имеющийся арсенал, включая запасы на складах и оружие, предназначенное для демонтажа, то показатели России и США находятся примерно на одном уровне.

«По тактическому ядерному оружию у России небольшое преимущество. Так что тут Трамп просто наобум говорит», — отметил ученый.

Оценивая китайский ядерный потенциал, Арбатов подчеркнул, что КНР располагает приблизительно 600 единицами ядерного оружия, что составляет примерно одну десятую часть арсенала России и Соединенных Штатов.