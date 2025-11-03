США проведут испытание МБР после поручения Трампа

Соединенные Штаты готовятся к запуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Он станет первым после поручения Трампа возобновить ядерные испытания, сообщил журнал Newsweek .

«Запуск ракеты запланирован с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии», — уточнили в материале.

Ядерный заряд должен пролететь над Тихим океаном, траектория его будет схожа с тем, что был в мае. Тогда Minuteman III преодолела 6,7 тысячи километров.

Пуск станет вторым за последние два месяца. В сентябре войска США испытывали Trident II D5 в Атлантическом океане. В рамках испытаний запустили четыре невооруженные ракеты.

Ядерные тесты, по словам секретаря Совбеза России Сергея Шойгу, проходят во всех странах и не прекращаются ни на один день. Специалисты осуществляют их не физически, а на математических моделях.

Накануне Трамп приказал немедленно начать испытания ядерного оружия на равных с другими.