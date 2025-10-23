Трамп высказался о дружбе Китая и России

Трамп: Китай и Россия от природы не могут быть союзниками

Россия и Китай не могут быть союзниками, ведь между ними никогда не было хороших отношений. Об этом заявил на пресс-конференции президент США Дональд Трамп.

«Китай немного отличается, знаете ли, у него немного другие отношения с Россией. Они никогда не были хорошими», — сказал он.

Глава Белого дома считает, что действия бывших президентов США Джо Байдена и Барака Обамы вынудили Россию объединиться с Китаем. Однако их не нужно было принуждать к сотрудничеству, ведь по своей природе эти страны не могут быть друзьями, добавил Трамп.

Также американский лидер заявил об отмене встречи с президентом Владимиром Путиным в Венгрии. Трамп подчеркнул, что открыт к диалогу с российским коллегой, но следующие контакты будут подготовлены более тщательно. При этом он призвал остановить огонь на Украине.