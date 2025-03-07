Трамп выразил желание заключить сделку с Ираном по ядерной программе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии агентству Bloomberg заявил, что США и Иран должны решать все разногласия, в том числе по этому вопросу, через переговоры, а Россия готова им помогать всем, что будет в ее силах.
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