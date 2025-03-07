Трамп выразил желание заключить сделку с Ираном по ядерной программе

Fox News: Трамп предложил Ирану сделку по ядерной программе

Gerald Matzka/dpa
Фото: Gerald Matzka/dpa/www.globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп направил письмо Ирану, в котором предложил заключить сделку по ядерной программе последнего. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Он отметил, что не хочет никаким образом допустить появления у Ирана ядерного оружия.

Ранее вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что вся политика Трампа будет заключаться в нераспространении ядерного оружия в мире.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии агентству Bloomberg заявил, что США и Иран должны решать все разногласия, в том числе по этому вопросу, через переговоры, а Россия готова им помогать всем, что будет в ее силах.

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