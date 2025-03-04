Россия согласилась стать посредником между США и Ираном по ядерной программе

Американский лидер Дональд Трамп попросил Россию стать посредником на переговорах с Ираном по ядерной программе. Российская сторона согласилась, сообщил источник агентства Bloomberg .

Эту тему поднимали на переговорах двух государства в Эр-Рияде 18 февраля. На встрече при участии главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио стороны обсудили заинтересованность США в помощи России в решении вопросов, которые касаются Ирана.

Агентство направило запрос в Белый дом, но не получило ответа. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, США и Иран должны решать проблемы путем переговоров, а Россия сделает все возможное, чтобы этого достичь.

Политический консультант Мария Сергеева ранее заявила, что Россия не станет разрывать партнерские связи с Ираном, Китаем и Северной Кореей ради помощи США.