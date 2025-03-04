Политика американской администрации в президентство Дональда Трампа будет заключаться в нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил вице-президент Джей-Ди Вэнс на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Fox News.
«Политика президента предельно ясна: мы не можем терпеть ядерное распространение, особенно в Иране», — заявил он.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Трамп попросил Россию о посредничестве на переговорах с Ираном по ядерной программе и что в Кремле согласились на это.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США и Иран должны решить все разногласия между собой путем переговоров, а российская сторона для этого готова помочь всем, что в ее силах.
В Брянской области нашли обломки ракеты ATACMS
Трюдо счел глупым введение Трампом тарифов против Канады
Медаль в честь 80-летия Победы вручат 119 жителям Лыткарина
«Одно фантастичнее другого». Песков высказался об отмене санкций против России
Вечерние пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов 4 марта
Тест по функциональной грамотности сдали в школах Подмосковья
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте