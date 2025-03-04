Вэнс: политика США при Трампе будет заключаться в ядерном нераспространении

Политика американской администрации в президентство Дональда Трампа будет заключаться в нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил вице-президент Джей-Ди Вэнс на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Fox News .

«Политика президента предельно ясна: мы не можем терпеть ядерное распространение, особенно в Иране», — заявил он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Трамп попросил Россию о посредничестве на переговорах с Ираном по ядерной программе и что в Кремле согласились на это.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США и Иран должны решить все разногласия между собой путем переговоров, а российская сторона для этого готова помочь всем, что в ее силах.