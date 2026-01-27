Трамп выразил уверенность в успехе Совета мира по Газе

Совет мира по Газе будет успешен. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции WABC .

«Совет мира будет потрясающим», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин выступил за передачу миллиарда долларов в фонд организации, но при условии, что эта сумма поступит из замороженных в США российских активов. Комментируя это, его пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что такое предложение открывает новые возможности для сотрудничества двух стран.

В общей сложности устав новой организации подписали уже 18 стран. Свои функции в рамках Совета государства будут исполнять в течение года, если не внесут миллиардный взнос. Среди присоединившихся — Белоруссия и Казахстан.