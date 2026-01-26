Предложение передать миллиард долларов в Совет мира объяснили в Кремле

Предложение России о передаче одного миллиарда долларов в Совет мира из заблокированных активов открывает новые возможности для сотрудничества. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Идея, безусловно, открывает новые горизонты для взаимодействия», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Песков отметил, что российская сторона пока не слышала никакой публичной реакции на этот счет. Также он обратил внимание, что президент США Дональд Трамп назвал предложение интересным.

Ранее российский лидер Владимир Путин получил приглашение от Трампа в Совет мира и подтвердил готовность внести взнос в размере миллиарда долларов. Глава государства отмечал, что Россия направит деньги в том случае, если их переведут из заблокированных Западом активов.

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев назвал это решение гроссмейстерским ходом.