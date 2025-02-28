Трамп выразил уверенность в соблюдении Путиным соглашения о мире

Президент США Дональд Трамп не верит, что лидер России Владимир Путин нарушит будущее соглашение об урегулировании конфликта на Украине. Об этом глава Белого дома сообщил на пресс-конференции. Его процитировало РИА «Новости».
«Я не верю, что он станет нарушать свое слово», — сказал он.
Комментируя будущее соглашение по урегулированию конфликта на Украине, Трамп рассказал о своем опыте взаимодействия с российским президентом. Он напомнил, что давно знаком с Путиным. Ранее американский лидер назвал его очень умным политическим деятелем.