Трамп выразил уверенность в соблюдении Путиным соглашения о мире

Трамп заявил, что уверен в соблюдении Путиным будущего соглашения о мире

Президент США Дональд Трамп не верит, что лидер России Владимир Путин нарушит будущее соглашение об урегулировании конфликта на Украине. Об этом глава Белого дома сообщил на пресс-конференции. Его процитировало РИА «Новости».

«Я не верю, что он станет нарушать свое слово», — сказал он.

Комментируя будущее соглашение по урегулированию конфликта на Украине, Трамп рассказал о своем опыте взаимодействия с российским президентом. Он напомнил, что давно знаком с Путиным. Ранее американский лидер назвал его очень умным политическим деятелем.

В ходе выступления на коллегии ФСБ 27 февраля Путин заявил, что начавшийся диалог дал шанс на возобновление сотрудничества России и Соединенных Штатов. По его словам, поведение американской стороны не понравилось многим странам Запада.