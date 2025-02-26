Трамп назвал Путина очень умным политиком

Президент США Дональд Трамп в ходе первого заседания своего кабинета назвал российского коллегу Владимира Путина очень умным политическим деятелем. Он также выразил уверенность, что сделку по Украине получится заключить, сообщил CNN .

«Когда я был избран, мы говорили [с Путиным], и я думаю, что у нас будет сделка. Я не могу это гарантировать <…>, но считаю, что у нас будет соглашение», — сказал Трамп.

По словам американского лидера, России тоже придется пойти на уступки для урегулирования украинского конфликта.

Также Трамп заявил, что США не планируют предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, это будет поручено Европе. Он назвал одной из своих главных целей в отношении республики возмещение ранее вложенных в нее средств.

Глава Белого дома подтвердил приезд президента Украины Владимира Зеленского 28 февраля в Вашингтон.