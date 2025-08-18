Трамп выразил уверенность, что встреча с Зеленским пройдет хорошо

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что его переговоры с Владимиром Зеленским и последующая встреча с европейскими лидерами в Белом доме будут результативными.

По словам американского лидера, у сторон есть «разумные шансы» на завершение конфликта на Украине.

Трамп подчеркнул, что нынешняя встреча не является финальной и переговоры будут продолжены. Он также отметил, что Украина получит «большую помощь по вопросам безопасности». При этом президент США добавил, что Владимир Путин, по его мнению, стремится к окончанию конфликта.

Сам Зеленский сообщил, что готов принять участие в переговорах и в формате трехстороннего диалога.

В начале встречи Трамп в шутливой форме обратил внимание на костюм украинского президента, отметив, что прекрасно в нем выглядит.

Расширенные переговоры президента США и с украинским и европейскими лидерами запланированы на 22:00 по московскому времени.