Стартовали переговоры Трампа и Зеленского

Встреча Дональда Трампа и Зеленского началась в Белом доме

Американский лидер Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. На саммит прилетели и европейские лидеры, стороны обсуждают предложения Москвы по урегулированию украинского конфликта.

И Зеленский, и представители Европы, сначала прибыли к южному портику Белого дома.

На саммит прилетели глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, немецкий канцлер Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, французский президент Эммануэль Макрон, итальянский премьер Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб. Присутствует и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Встреча с Зеленским проходит в Овальном кабинете. Сюда же приглашен вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Расширенные переговоры президента США и с украинским и европейскими лидерами запланированы на 22:00 мск.

По данным Axios, на этой встрече Трамп преследует как минимум одну краткосрочную цель. Он намерен провести личную встречу с Владимиром Путиным и Зеленским.

Источник Financial Times утверждает, что Зеленский готов пойти на компромисс ради мирного урегулирования конфликта.