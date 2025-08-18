Сенсация от Трампа. Встреча с Зеленским еще не финал

Встреча в Белом доме в понедельник не завершит диалог по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры, стартовавшие 18 августа с главой Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, не являются заключительными.

Статья дополняется...

Трамп на встрече заявил, что сторонам нужно обеспечить устойчивый мир. Владимир Путин, по его словам, хочет закончить конфликт.

Этот джентльмен [Владимир Зеленский] хочет ее закончить. Весь мир устал от этого [конфликта]. За шесть месяцев я остановил шесть войн. Я думал, что этот [конфликт] будет самым легким, но это не так.

Американский лидер уже анонсировал «большое количество» помощи для Украины. В чем это будет выражаться, политик пока не раскрыл.

При этом Трамп полагает, что встреча с Зеленским 18 августа пройдет хорошо.