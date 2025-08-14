Сенатор Грэм отказался ехать на Аляску из-за Путина

Сенатор Грэм боится, что Путин заберет его с Аляски в Россию

Американский сенатор Линдси Грэм* не поедет на Аляску, потому что боится, что российский президент Владимир Путин увезет его с собой. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Журналисты из пула Белого дома спросили сенатора, планирует ли он сопровождать президента США Дональда Трампа на переговоры с Путиным на Аляске 15 августа. Грэм* ответил отрицательно.

«Нет. Я бы побоялся, что Путин заберет меня с собой в Россию», — сказал он.

Грэм* известен антироссийской позицией, за что его внесли в список террористов и экстремистов, а также объявили в розыск. Он разработал законопроект о 500% пошлинах на продукцию стран, торгующих с Россией, и пригрозил ей судьбой Ирана. Сенатор допустил, что по итогам переговоров по украинскому конфликту произойдет обмен территориями, и раскрыл причину ультиматума Трампа.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов в России.