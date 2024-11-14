Избранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой на пост главы Министерства юстиции и генпрокурора США. Он предложил назначить на эти должности конгрессмена Мэтта Гетца, передало РИА «Новости».
«Большая честь сообщить, что конгрессмен Мэтт Гетц номинирован на должность генпрокурора США», — привело агентство цитату из распространенного заявления будущего американского лидера.
Ранее стало известно, кого Трамп видит в качестве директора Национальной разведки. На эту должность он номинировал бывшую конгрессвумен Тулси Габбард. Она в 2022 году вышла из Демократической партии и стала независимым политиком.
На пост госсекретаря США Трамп решил номинировать сенатора от штата Флорида Марко Рубио. Выбранный президент Америки назвал политика уважаемым лидером, который способен защитить нацию и стать бесстрашным воином, не посмевшим уступить противникам.
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Трамп выбрал кандидатуру на пост главы Минюста и Генпрокурора США
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