«Бывшая конгрессвумен». Трамп выбрал нового директора нацразведки

Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить экс-конгрессвумен Тулси Габбард на должность директора национальной разведки. Об этом сказано в распространенном заявлении политика, его процитировало РИА «Новости» .

«Я с удовольствием сообщаю, что бывшая конгрессвумен подполковник Тулси Габбард будет директором нацразведки», — сказал Трамп.

Габбард начала служить в ВС США после теракта 11 сентября. В 2022 году она приняла решение выйти из Демократической партии. В итоге экс-конгрессвумен стала независимым политиком.

Ранее Трамп заявил, что назначит на пост госсекретаря сенатора от штата Флорида Марко Рубио. Он назвал его уважаемым лидером, готовым защищать нацию.

Также будущий американский лидер определился, кто станет главой Пентагона. На эту должность он номинировал телеведущего Пита Хегсета.