Трамп назвал имя будущего госсекретаря США
Трамп намерен назначить Марко Рубио на пост госсекретаря США
Победивший на выборах в Штатах Дональд Трамп заявил, что собирается назначить на пост госсекретаря сенатора от штата Флорида Марко Рубио. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Для меня большая честь объявить, что сенатор Марко Рубио официально номинирован на пост государственного секретаря США», — процитировало политика агентство.
Трамп назвал Рубио уважаемым лидером, который будет защищать американцев, станет союзником и бесстрашным воином, не посмевшим уступить противникам США.
Рубио представляет Флориду в американском сенате с 2011 года. Больше всего отличился бескомпромиссными взглядами на внешнюю политику: требовал усилить конкуренцию с КНР, больше поддерживать Израиль и бороться с ядерной программой Ирана.
Также его считают сторонником жесткой политики в отношении России. Рубио попал под персональные санкции МИД РФ и ему запретили въезд на территорию страны.
Ранее источник Fox News сообщил, что Трамп скоро назначит специального посланника по Украине. По данным журналистов, этому человеку поручат добиться мирного урегулирования конфликта.