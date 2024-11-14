Трамп назвал имя будущего госсекретаря США

Победивший на выборах в Штатах Дональд Трамп заявил, что собирается назначить на пост госсекретаря сенатора от штата Флорида Марко Рубио. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Для меня большая честь объявить, что сенатор Марко Рубио официально номинирован на пост государственного секретаря США», — процитировало политика агентство.

Трамп назвал Рубио уважаемым лидером, который будет защищать американцев, станет союзником и бесстрашным воином, не посмевшим уступить противникам США.

Рубио представляет Флориду в американском сенате с 2011 года. Больше всего отличился бескомпромиссными взглядами на внешнюю политику: требовал усилить конкуренцию с КНР, больше поддерживать Израиль и бороться с ядерной программой Ирана.

Также его считают сторонником жесткой политики в отношении России. Рубио попал под персональные санкции МИД РФ и ему запретили въезд на территорию страны.

Ранее источник Fox News сообщил, что Трамп скоро назначит специального посланника по Украине. По данным журналистов, этому человеку поручат добиться мирного урегулирования конфликта.