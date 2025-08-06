Трампа удивили сообщения об американском импорте урана и удобрений из России

Американский президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме заявил, что ничего не знает о поставках российских урана и удобрений в США. Трансляцию выступления провел телеканал Fox 5 Atlanta .

Глава государства ответил на сообщение МИДа Индии и подчеркнул, что не располагает сведениями об импорте урана и удобрений из России.

«Мне об этом ничего не известно. Я должен проверить, и мы вернемся по этому вопросу», — подчеркнул он.

Ранее Белый дом пригрозил Индии повысить пошлины из-за того, что она импортирует энергоресурсы из России. В ответ официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал рассказал, что США закупают российские гексафторид урана для ядерной промышленности, палладий для производства электромобилей, удобрения и химикаты.

Также дипломат добавил, что американское руководство раньше поддерживало импорт энергоресурсов из России, чтобы сохранить стабильность экономики.