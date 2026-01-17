В Европе заявили о плане Б в случае захвата Гренландии

Если Соединенные Штаты решат присоединить Гренландию военным путем, это может обернуться распадом НАТО. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен в беседе с телеканалом VRT .

По его словам, в таком случае страны Евросоюза воспользуются заранее заготовленным планом.

«План Б всегда есть. О нем не стоит много говорить, но планы всегда существуют», — сказал Франкен.

При этом политик добавил, что о военном противостоянии с Соединенными Штатами речи не идет. Он выразил надежду, что в итоге напряженность вокруг Гренландии исчезнет и дело не дойдет до критической точки.

Ранее стало известно, что в Дании назвали Россию более серьезной угрозой для Гренландии, чем США.