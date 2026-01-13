Трамп ввел 25-процентные пошлины против сотрудничающих с Ираном стран

Президент США Дональд Трамп сообщил о решении ввести 25-процентные пошлины против стран, сотрудничающих с Ираном. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Начиная с этого момента любая страна, ведущая дела с Ираном, будет платить пошлину в 25% на все виды бизнеса, осуществляемого с Соединенными Штатами Америки. Этот приказ является окончательным и однозначным», — сообщил американский лидер.

До этого глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов к войне. По его словам, в Иране сомневаются, что американские власти способны начать честные и конструктивные переговоры.

Ранее политолог Константин Блохин допустил, что администрация Трампа может организовать в Иране цветную революцию вместо прямого военного вторжения, чтобы избежать рисков. Вашингтон заинтересован в поддержании массовых протестов, чтобы усилить внутреннюю нестабильность в ближневосточной стране.