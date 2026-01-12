Политолог Блохин допустил, что США организуют в Иране цветную революцию вместо военной интервенции

Американская администрация предпочитает организацию цветной революции в Иране, а не прямое военное вторжение. Такое мнение высказал политолог Константин Блохин в беседе с NEWS.ru .

По его словам, власти США воздержатся от вмешательства в дела Ирана вооруженным путем ввиду значительных рисков.

«Какой-то масштабной интервенции быть не может, так как конгресс США недавно урезал возможности [Дональда] Трампа (глава Белого дома — прим. ред.) по применению армии», — пояснил аналитик.

Он отметил, что отправка американских войск в Иран обернется катастрофическим исходом для Соединенных Штатов, однако Белый дом заинтересован в усилении внутренней нестабильности и поддержании массовых протестов.