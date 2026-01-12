«Мы готовы к войне». В Иране усомнились в желании США вести переговоры

Иран готов к военному сценарию против США, но сомневается, что Штаты способны начать конструктивные переговоры. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera .

«Если Вашингтон захочет снова реализовать военный сценарий, как он это делал раньше, то мы к этому готовы. Наша военная готовность значительна и более масштабна по сравнению с последней войной», — сказал дипломат.

Аракчи добавил, что иранские власти не думают, что США готовы к честным и конструктивным переговорам. Но если это случится, то в Тегеране этот вопрос изучат.

Кроме того, дипломат обозначил позицию иранских властей относительно переговоров по ядерному вопросу. По его словам, в Тегеране будут готовы его обсуждать лишь при отсутствии угроз и предварительных условий.

Ранее эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов заявил, что администрация президента США Дональда Трампа желает воспользоваться нестабильной ситуацией в регионе, чтобы сменить действующий режим в Иране.