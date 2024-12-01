Трамп встретился с Трюдо после угроз ввести пошлины против Канады

Избранный президент США Дональд Трамп провел встречу с канадским премьер-министром Джастином Трюдо в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Он сообщил о успешных переговорах в соцсети Truth Social .

Американский лидер назвал встречу продуктивной.

«Мы обсудили множество важных тем, для решения которых обеим странам потребуется совместная работа, например, кризис, связанный с фентанилом и наркотиками», — подчеркнул он.

Переговоры прошли после того, как Трамп пригрозил ввести против Канады и Мексики 25-процентные пошлины из-за проблем с нелегальной иммиграцией и притоком наркотрафика. Он пообещал сделать это сразу после инаугурации.

Ранее переговоры с Трампом и его командой провел основатель корпорации Meta* Марк Цукерберг. Бизнесмен выразил желание «быть сторонником и участником» перемен в США.