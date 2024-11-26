Трамп анонсировал жесткие ввозные пошлины на товары из Мексики и Канады

Трамп заявил, что введет пошлины в 25% на товары из Канады и Мексики

Дональд Трамп пообещал ввести 25-процентные пошлины на ввоз в США продуктов из Канады и Мексики, сообщило агентство Reuters . Избранный американский лидер назвал это одной из первых задач, которые ему надо решить по возвращении в Белый дом.

«Двадцатого января, в качестве одного из моих многих первых указов, я подпишу все необходимые документы, чтобы взимать с Мексики и Канады 25%-ный тариф на ВСЕ товары, поступающие в Соединенные Штаты, и их смехотворно открытые границы», — заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.

До этого против избранного президента США прекратили все дела. Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла ситуацию.