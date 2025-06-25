Трамп обрушился на СМИ из-за критики ударов по ядерным объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на СМИ, которые, со ссылкой на предварительный доклад разведывательного управления Пентагона, заявили, что американские удары по иранским объектам не уничтожили ее ядерную программу. Свой комментарий к этим публикациям он написал на странице в социальной сети Truth Social .

«Фейкньюсовый CNN и провалившая The New York Times объединились в попытке уничтожить один из самых успешных военных ударов в истории. Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены! Общественность ругает и Times, и CNN», — заявил он.

Информацию опровергла и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она заявила, что эта «так называемая» оценка «была засекречена», а в прессу ее передал «анонимный неудачник», который хотел «унизить Трампа».

Ранее журналисты The New York Times, ссылаясь на осведомленные источники среди американских официальных лиц, сообщили, что авиаудары в основном заблокировали входы на двух ядерных объектах — Фордо и Натанзе, однако сами подземные сооружения не были уничтожены. Тем самым, по оценкам разведслужб, Иран сможет реализовать программу примерно за полгода вместо трех месяцев.