Иран обставил США как детей. Ядерные объекты оказались целы

NYT: удары США задержали ядерную программу Ирана лишь на несколько месяцев

Авиаудары США по ядерным объектам в Иране задержали развитие иранской ядерной программы лишь на несколько месяцев. Об этом сообщили изданию The New York Times американские официальные лица со ссылкой на предварительный секретный доклад Пентагона.

По информации собеседников The New York Times, авиаудары в основном заблокировали входы на двух ядерных объектах — Фордо и Натанзе, однако сами подземные сооружения не были уничтожены.

Ключевая часть инфраструктуры уцелела, а большая часть запасов обогащенного урана была вывезена заранее, задолго до налетов. Это подтвердили и в разведке: Иран мог даже разместить часть материалов на секретных площадках.

Источники издания отметили, что накануне ударов американская разведка оценивала время, необходимое Ирану для получения материалов на одну ядерную бомбу, в три месяца. После атак сроки немного выросли — примерно до полугода, но программа по-прежнему остается реальной угрозой.

Израильские источники добавили, что у Тегерана могли остаться тайные лаборатории, способные работать даже при разрушении крупных центров. В докладе отмечается: больше всего пострадал объект в Натанзе, но критического урона не нанесено ни одной из площадок.

Первичный анализ ущерба показал, что заявление президента США Дональда Трампа об «уничтожении» ядерных мощностей Ирана было преувеличено, резюмировали авторы статьи.

В Белом доме с публикацией не согласились. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что эта «так называемая» оценка «была засекречена», а в прессу ее передал «анонимный неудачник», который хотел «унизить Трампа».

США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем объектам иранской ядерной программы. В Натанзе, как сообщил RT, МАГАТЭ обнаружила два места, где от ударов пробиты подземные залы.