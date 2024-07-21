Трамп впервые появился на публике без повязки на правом ухе

Бывший президент США и кандидат на новый пост главы государства Дональд Трамп появился на первом после покушения митинге своих сторонников без белой повязки на простреленном ухе. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Многие сторонники республиканцев закрывали свои уши повязками, похожими на ту, что носил Трамп, в знак поддержки политика.

На митинге в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган бывший президент предстал перед сторонниками с приклеенным на ухо пластырем телесного цвета.

Ранее в США раскрыли детали подготовки покушения на Трампа. В частности, что стрелявший в него Мэттью Крукс за несколько часов до начала предвыборного митинга изучил местность с помощью беспилотника, а в его машине находились бронежилет, взрывчатка и около 100 патронов.

Покушение на Трампа произошло в субботу, 13 июля. Его ранили в ухо. По словам журналиста Такера Карлсона, что после покушение мир изменился и Трамп стал не просто кандидатом и бывшим президентом, но лидером американской нации.