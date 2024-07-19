«Все изменилось». В США рассказали о переменах после покушения на Трампа

Журналист Такер Карлсон во время выступления на съезде Республиканской партии в городе Милуоки (штат Висконсин) заявил, что после покушения на бывшего президента Дональда Трампа все изменилось, а сам он стал лидером нации. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Журналист заявил, что после покушения изменился мир, нация, сам съезд и даже Трамп.

«Эффект, который это оказало на Дональда Трампа, заключался в том, что он больше не был просто кандидатом от политической партии, бывшим президентом или будущим президентом, это был лидер нации», — подчеркнул Карлсон.

Он также признался, что созвонился с Трампом в течение нескольких часов после попытки покушения. По его словам, политик не сказал ни слова о себе, отметив, что был поражен толпой, которая не побежала после выстрелов, гордился этими людьми.

Ранее британские СМИ написали, что решения президента Джо Байдена на международной арене вызвали недовольство у союзников США. В частности, речь идет о поддержке Белого дома политики геноцида Израиля.