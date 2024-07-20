Трамп впервые поговорил с Зеленским после ухода из Белого дома

Экс-президент США Дональд Трамп впервые провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским с начала российской спецоперации. Причем он назвал состоявшуюся беседу «очень хорошей». Об этом политик сообщил в соцсети Truth Social .

«Зеленский и я провели очень хороший телефонный звонок ранее сегодня. Он поздравил меня с очень успешной Национальной республиканской конвенцией и тем, что я стал республиканским номинантом на [пост] президента Соединенных Штатов», — заявил он.

О деталях разговора пока неизвестно.

До этого Зеленский заявил, что работать с Трампом, если тот вернется в Белый дом, будет тяжело. При этом добавил, что кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс может не понимать, что происходит на Украине, поэтому двум странам нужно будет работать друг с другом.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не гарантирует поддержку Украине в случае победы Трампа на президентских выборах.