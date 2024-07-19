Блинкен оценил шансы Украины на получение помощи США при Трампе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что каждая новая американская администрация будет сама определять ключевые внешнеполитические векторы, в том числе и в отношении Украины, поэтому он не может гарантировать Киеву поддержку в случае победы Дональда Трампа на выборах. Трансляция его выступления на Форуме по безопасности в Аспене показали на Youtube-канале департамента США.

«Каждая администрация, разумеется, имеет возможность самостоятельно определять свою политику. Мы не можем заглядывать в будущее, однако всего неделю назад, на саммите НАТО свыше 20 стран объявили о согласовании и подписании соглашений по безопасности с Украиной, рассчитанных на 10 лет», — заявил он.

До этого Блинкен анонсировал встречу с главой китайского МИД Ван И, с которым планирует обсудить ситуацию в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что предстоящие президентские выборы в США определят судьбу дипломатического урегулирования ситуации на Украине. По его словам, в случае победы Трампа Россия и Украина могут сесть за стол переговоров, появится шанс на мир между ними.