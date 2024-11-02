Трамп в случае победы может выдвинуть России требования

Экс-представитель Госдепа Волкер: Трамп может потребовать от РФ отвода войск

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах может выдвинуть России требования. Об этом заявил бывший спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер на 10-м Киевском форуме по безопасности для молодежи, его слова передало РИА «Новости» .

«Возможно, не сразу после выборов, но Трамп может позвонить [президенту РФ Владимиру] Путину и потребовать отвода войск, например, до 20 января», — заявил Волкер.

Он отметил, что Трамп не захочет нести репутационные издержки из-за поражения Украины на поле боя.

Трамп в беседе с Такером Карлсоном назвал больными всех, кто считает его «другом России». Он заявил, что в годы президентства смог заблокировать строительство «Северного потока — 2».

Это интервью назвали похвальбой часто в американской традиции. Трамп не сказал Карлсону ничего нового.