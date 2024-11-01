«Чисто американская традиция». Словам Трампа о России нашли новую трактовку

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону назвал «больными» тех, кто считает его другом России. Что значит это заявление, 360.ru рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

По его мнению, Трамп в интервью не сказал ничего нового, и обращать внимание не на что.

«На самом деле, разумеется, это чисто американская традиция или, так сказать, элемент политической культуры. Нужно постоянно похваляться, нужно показывать, какой ты крутой. На деле это был такой большой долгий таунхолл — поговорить с избирателями, сказать, что все хорошо, мы завтра победим, начнем делать Америку снова великой», — заявил собеседник 360.ru.

Дробницкий напомнил, что Трамп и раньше называл больными тех, кто обвинял его в связях с Россией. Кроме того, политолог напомнил контекст ответа — Карлсон перед этим спросил кандидата в президенты об аналогичных слухах вокруг его сына Дональда-младшего.

Кандидат от республиканцев в интервью Карлсону отметился и другими заявлениями. В частности, Трамп пообещал поссорить Россию с Китаем и заявил, что именно он уничтожил «Северный поток — 2».