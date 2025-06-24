Трамп в речи о мире на Ближнем Востоке похвалил пилотов бомбардировщиков B-2

Президент США Дональд Трамп обратил внимание на талант и мужество пилотов американских бомбардировщиков B-2. Он написал об этом в соцсети Truth Social.

Глава государства сообщил о завершении конфликта между Ираном и Израилем и заключении перемирия. По его словам, соглашение по истечении 24 часов станет «официальным прекращением 12-дневной войны».

«Мы не смогли бы заключить „сделку“ без таланта и мужества наших замечательных пилотов B-2 и всех, кто был связан с этой операцией», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер поздравил Иран и Израиль с завершением конфликта и добавил, что противостояние могло длиться годами. Он подчеркнул, что конфликт уничтожил бы весь Ближний Восток, но этого никогда не произойдет.

Американские бомбардировщики атаковали Иран в ночь на 22 июня. Самолеты сбросили на объекты республики противобункерные бомбы.