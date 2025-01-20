Трамп в первый день призовет ведомства оценить торговую политику США

Дональд Трамп в первый день после вступления в должность президента США планирует направить федеральным ведомствам меморандум с призывом дать оценку торговой политике страны. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

По данным издания, особенно Трампа интересуют докладные записки о торговле с Мексикой, Канадой и Китаем. При этом новый глава Белого дома пока не собирается вводить дополнительные пошлины, добавили авторы статьи.

Ранее финансист Александр Лосев рассказал, что, если Трамп действительно устроит торговые войны с другими странами, курс доллара вырастет, однако такая политика грозит большими проблемами самим Соединенным Штатам. Эксперт напомнил, что подобную политику проводил в 1980-х президент Рональд Рейган.