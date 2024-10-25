Трамп в ответ на призыв Байдена закрыть его заявил о тупости президента

Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал действующего главу государства Джо Байдена «тупым дураком». С оскорблениями в адрес главы Белого дома Трамп начал митинг в штате Аризона, трансляцию вели на YouTube-канале политика.

«Видели его вчера? Он сказал: „Закройте его“. Ему нельзя такое говорить. Насколько он тупой дурак», — сказал он.

Накануне президент США заявил о необходимости «закрыть» кандидата на пост главы государства от Республиканской партии. Трамп неоднократно высказывался по поводу состояния здоровья Байдена, которое, по его словам, опасно для жителей США.

По словам политика, происходящее во время предвыборной кампании в Соединенных Штатах также вызывает скептическое отношение. Такую же реакцию у него вызывает возможное президентство Камалы Харрис.

Ранее Дональд Трамп отказался от участия в новом раунде теледебатов. Телеканал Fox News предлагал их провести 24 или 27 октября.