Байден предложил «закрыть» Трампа

Президент США Джо Байден заявил о необходимости «закрыть» кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа. Его слова привел телеканал Fox News.

«Мы должны его политически закрыть. Устранить его. Вот что мы должны сделать», — сказал он.

Республиканец Трамп также неоднократно повергал критике своих соперников от Демократической партии. Он напомнил, как Байден часто забывает имена и даты. Сам же политик готов пройти тест на когнитивные способности и призвал всех кандидатов последовать своему примеру.

Также Трамп высказывал обеспокоенность из-за угроз, которые несет за собой состояние здоровья Байдена для США. По словам миллиардера, во всем мире смеются над Соединенными Штатами и скептически относятся к возможному президентству Камалы Харрис.