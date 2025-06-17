Пентагон что-то задумал. Индекс пиццы подскочил, как перед ударом по Ирану

Ночь перед эскалацией конфликта между Израилем и Ираном американские военные чиновники провели за напряженной работой. Ситуация повторилась 17 июня, показал индекс пиццы в соцсети X .

«В ночной пиццерии Pizzato Pizza неподалеку от Пентагона сообщается о чрезвычайно высокой посещаемости во вторник около 00:49. <…> Ближайший к Белому дому ресторан Domino’s также начал работу рано, и активность там выше средней», — сообщил автор канала.

Приверженцы теории о «Пентагонском пиццеметтре» уверены, что всплеск заказов пиццы в штаб-квартиру Пентагона и Белый дом происходит накануне крупных военных событий. Они отслеживали динамику заказов при помощи инструментов разведки с открытым исходным кодом (OSINT), включая Google Maps и активность ресторанов в реальном времени, и заметили странное совпадение в ночь с 12 на 13 июня по местному времени.

Extreme Pizza, одно из ближайших заведений пиццерии рядом с Пентагоном, переживало огромный всплеск активности, District Pizza Palace, немного дальше, — тоже. Аналогичная ситуация наблюдалась возле администрации президента США в Вашингтоне. Самой загруженной оказалась ближайшая пиццерия Domino’s. Вал заказов поступил также в District Pizza Palace и We, the Pizza.

Именно в это время Израиль нанес первый масштабный удар по Ирану, спровоцировавший новый виток эскалации. Теория о индексе пиццы стала вирусной в соцсетях, многие американцы не поверили в простое совпадение.