Иран подготовил неожиданный ход в войне с Израилем

Вооруженные силы Ирана в ближайшее время выложат оставшиеся «в рукаве козыри», которые удивят Израиль. Об этом РИА «Новости» заявил источник в иранских силовых структурах.

Собеседник агентства подчеркнул, что в ходе продолжающегося противостояния противник получат болезненные удары, но в ближайшее время его ждут новые неожиданные ходы.

«У нас еще много козырей в рукаве, и враг скоро увидит то, чего не ожидал», — заявил источник.

Намеки на неожиданные ходы также сделали представители Генерального штаба Вооруженных сил Ирана. В эфире государственного телеканала IRIB военные заявили, что в ночь на среду, 18 июня, всех ждет «сюрприз, который мир запомнит на века».

Нагнетание обстановки со стороны Ирана началось после сообщений, что президент США Дональд Трамп на внеочередном собрании Совета национальной безопасности поднимет вопрос о включении американских группировок в уничтожение подземных ядерных объектов Ирана.

Речь идет прежде всего о подземном заводе Фордо, расположенном в горных пещерах к северо-востоку от города Кума.

За несколько часов до заседания Совета национальной безопасности Трамп опубликовал несколько постов в социальной сети Truth Social среди которых был призыв к властям Ирана объявить о «безоговорочной капитуляции».