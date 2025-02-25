Трамп унизил Макрона на встрече в Белом доме

DE: Трамп унизил Макрона, посадив его у края стола во время визита в Белый дом

Президент США Дональд Трамп унизил французского лидера Эммануэля Макрона во время его визита в Белый дом, посадив коллегу рядом со своим столом в Овальном кабинете. Об этом сообщил британский таблоид Daily Express .

«Макрон сегодня стал участником унизительных сцен во время прямой видеоконференции лидеров G7», — говорится в материале.

Издание отметило, что французский лидер явно почувствовал себя неуютно из-за такой рассадки. Сам Трамп сидел в центре стола в большом и удобном кресле, а Макрону предложили лишь стул и то с краю.

Первый раз американский президент унизил Макрона в тот день, когда отказался его поприветствовать у входа в Белый дом. Президенту Франции пришлось в одиночестве проследовать внутрь.

Ранее журналисты заметили неожиданный жест Макрона на встрече с Трампом. В кадр попал момент, когда французский лидер потрогал главу Белого дома за колено. Президент США попытался сделать то же самое, но Макрон сбросил его руку.