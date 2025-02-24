Трамп не стал встречать Макрона во время его визита в Белый дом

Президент США Дональд Трамп отказался поприветствовать французского коллегу Эммануэля Макрона, когда его автомобиль подъехал к Белому дому. Видео в социальной сети X показал журналист радио RFI Дэвид Томпсон.
На кадрах видно, как черный Chevrolet с французским и американским флагами припарковался у входа в Белый дом. Машина несколько раз погудела, но президент США так и не вышел приветствовать Макрона. Тот в итоге помахал рукой собравшимся журналистам и проследовал внутрь один.
«Никакого официального приема для Макрона по его прибытии в Белый дом. Все это дает представление о значимости Франции для США», — написал Томпсон.
Ранее Макрон провел переговоры с немецким канцлером Олафом Шольцем, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, и премьерами Великобритании и Венгрии Киром Стармером и Виктором Орбаном.
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