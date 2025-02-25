Потрогал за коленку. Неожиданный жест Макрона заметили на встрече с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон во время общения с журналистами после совместной встречи с американским коллегой Дональдом Трампом положил ему руку на колено. Видео опубликовало РИА «Новости» .

На кадрах видно, как Макрон рассмеялся и положил руку на колено Трампа, но потом пресек аналогичную попытку со стороны главы Белого дома. После этого оба лидера просто некоторое время сидели, держась за руки.

До этого журналист радио RFI Дэвид Томпсон рассказал, что Трамп отказался поприветствовать Макрона, когда его автомобиль припарковался у входа в Белый дом. В результате французский лидер помахал рукой журналистам и прошел внутрь один.

Ранее стали известны главные заявления Трампа и Макрона, в том числе, по Украине. Американский лидер отметил, в частности, что переговоры с Россией по урегулированию украинского конфликта продвинулись за последние недели. Макрон рассказал, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности для украинской стороны.