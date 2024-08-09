Харрис подтвердила намерение провести теледебаты с Трампом

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис подтвердила намерение провести теледебаты с главным оппонентом — бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом она сообщила в эфире NBC News .

«Я с нетерпением жду дебатов с Дональдом Трампом, они назначены у нас на 10 сентября. Я слышала, что он наконец дал согласие, и я с нетерпением ожидаю этого», — подчеркнула она.

При этом Харрис не ответила, готова ли она провести другие раунды теледебатов, о которых раньше говорил Трамп. Вице-президент отказалась переносить дебаты на Fox News. По ее словам, встреча состоится 10 сентября на канале ABC. Харрис заверила, что выступит, даже если Трамп не придет.

По данным CBS News, она обогнала своего оппонента по уровню поддержки среди населения. По результатам опроса, за Харрис проголосовали 50% американцев, тогда как в поддержку Трампа высказались 49% респондентов.