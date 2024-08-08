Байден допустил, что Трамп устроит кровавый бунт в случае поражения

Байден не уверен, что в случае поражения Трампа передача власти пройдет мирно

Фото: РИА «Новости»

Действующий президент США Джо Байден выразил неуверенность в том, что в случае проигрыша экс-главы белого дома Дональда Трампа на выборах, передача власти в 2025 пройдет мирно. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CBS News.

«Если Трамп победит, то нет. Я не уверен. Я имею в виду, если Трамп проиграет, то я совсем не уверен», — заявил Байден в ответ на вопрос, уверен ли он в мирной передаче власти при проигрыше Трампа.

Трамп ранее заявил, что договорился с Fox News о проведении дебатов с вице-президентом и кандидатом Камалой Харрис 4 сентября на площадке в Пенсильвании. Модераторами встречи будут Брет Байер и Марта Маккаллум.

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